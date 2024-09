Poliziotto gli chiede i documenti e lui lo picchia | arrestato 41enne

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La Spezia, 11 settembre 2024 – I poliziotti gli chiedono ie lui li aggredisce:quarantunenne. La squadra volante, lunedì, haun uomo di origine marocchina per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. L’uomo alla richiesta degli operatori di fornire un documento di identificazione, dapprima insultava gli agenti ed in seguito si scagliava contro di loro aggredendoli ripetutamente al punto che uno dei due operatori si è visto costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso. Accompagnato in questura per gli accertamenti previsti, lo straniero, peraltro gravato da precedenti di polizia, ha continuato nella sua condotta violenta anche all’interno dell’autovettura e negli uffici, dove si è proceduto all’arresto e a condurre poi l’uomo nel carcere di Villa Andreino.