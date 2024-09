Pioggia temporali e forti venti | allerta meteo gialla sul Lazio per il 12 settembre

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

Roma, 112024 – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regioneha emesso un'dal mattino di domani, giovedì 12.09.2024, e per le successive 18-24 ore. Si prevedono sul: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica eraffiche di vento. Altresì, dal mattino di domani, giovedì 12.09.2024, e per le successive 12-18 ore si prevedonodaa burrasca dai quadranti occidentali, specie sui settori tirrenici e settori appenninici. Possibili mareggiate lungo le coste esposte.