Picchia la madre e la manda in ospedale | 17enne arrestato dopo un anno di percosse

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un ragazzo minorenne è statodai carabinieri di Bolzaneto, al termine di indagini e in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Tribunale per i Minorenni di Genova. Il giovane, 17 anni di Begato, è accusato di maltrattamenti in famiglia ai danni della