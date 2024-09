Pianista prodigio si ebisce nel castello

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La13 enne Elisa Bellin (nella foto) di Casalpusterlengo, frazione Zorlesco, si esibirà alDouglas Scotti di Fombio sabato 14 settembre alle 21. Salirà sul palco, come, con gli “Amici del Mandolino“. Sarà un concerto unico nel suo genere, “We Love Mandolin and Piano“, con un’orchestra di mandolini che accompagnano come fosse un’orchestra classica. Programma ricco: da Piazzola, Vivaldi, Schostakovic e con un meraviglioso concerto di Mozart, il K41, scritto dal grande genio all’età di 11 anni. Il direttore sarà Luca Gabbiani. Per la ragazza sarà il primo di una serie di concerti che terrà in regione. P.A.