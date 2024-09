Perché le donne laureate in Italia guadagnano la metà degli uomini

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una donna laureata in media guadagna il 58% di quanto prende un uomo con lo stesso livello di istruzione, in. È il dato peggiore tra tutti i Paesi dell'Ocse, e conferma la difficoltà dellenel mercato del lavoro - per quanto una laurea resti un elementi che diminuisce le disuguaglianze.