Parcheggi gratis fino a dicembre Gioveni | Chi ha pagato l' abbonamento come sarà risarcito?

Leggi tutta la notizia su messinatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) “Apprezzabile la riproposizione degli abbonamenti MovME per il trasporto pubblico tanto atteso da parecchi utenti, ma quando osaranno risarciti o in che modo saranno agevolati gli utenti che hanno100 euro più di 1 anno fa per la sosta neidi interscambio visto che sin