Papa Francesco a Singapore ultima tappa del viaggio apostolico

(Di mercoledì 11 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) –deldelche ha toccato Indonesia, Papua Nuova Guinea e Timor Est, il più lungo del suo pontificato, in arrivo oggi nella città di. Stamane, all’aeroporto internazionale di Dili, capitale di Timor Est, si è svolta la cerimonia di congedo. Al suo arrivo, il pontefice è stato accolto dal Presidente della Repubblica Democratica per un breve colloquio. Il Santo Padre è salito quindi a bordo di un A320 ed è partito alle ore 12.25 ora locale (5.25 ora di Roma). L’atterraggio all’Aeroporto Internazionale “Changi” diè previsto dopo circa 4 ore di volo. Dopo la cerimonia di accoglienza, ilsi trasferirà al St. Francis Xavier Retreat Center, dove risiederà per tutta la durata del, fino al 13 settembre, quando rientrerà in Vaticano. – Foto Ipa – (ITALPRESS).