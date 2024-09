Padre madre e figlia uccisi a colpi di fucile L’ombra del duplice delitto e di un suicidio

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tre cadaveri trovati nel giardino di un casolare alla periferia nord di Perugia, unomicidio e uncon un movente ancora da definire, secondo la Procura della Repubblica del capoluogo umbro. Una tragedia maturata in ambito familiare che ha coinvolto un uomo, di 69 anni, la moglie, di 66, e ladella coppia, una trentanovenne, tutti raggiunti dadida caccia. Una tragedia per la quale vengono escluse responsabilità di soggetti esterni. Fin qui i dati certi mentre deve essere ancora ricostruito il contesto nel quale è maturato ilomicidio-e soprattutto capire con certezza chi abbia sparato. A condurre le indagini è la polizia. In una nota si spiega che unè stato individuato in prossimità del cadavere del sessantanovenne. Risulterebbe di proprietà dele marito, regolarmente detenuto.