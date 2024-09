Oroscopo di Paolo Fox per oggi mercoledì 11 settembre | giornata buona per il Leone amore per l’Acquario

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Cosa ci riserverà l’diFox questo11? Lo scopriamo con le previsioni e le anticipazioni del famoso astrologo per, fortuna, lavoro, salute per tutti i 12 segni zodiacali. Comunque vada, come consiglia lo stessoFox, le previsioni vanno verificate in base alle attitudini e alle specificità di ognuno, e non vanno considerate un oracolo indefettibile. Il segno più fortunato delladi? I nati sotto il segno dello Scorpione, secondoFox.diFox per11Ariete: Cari Ariete, nel corso delle prossime ore avrete certamente numerose possibilità di trovare e di vivere momenti intensi, con la persona di sempre il trasporto potrebbe tornare meravigliosamente vivo. Per quanto riguarda il lavoro, Marte contrario porta stress.