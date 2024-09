Nomine Ue il contrattacco di Meloni | patto con Weber Sponda col Ppe per bocciare candidati di Macron-Scholz

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ursula von der Leyen ha deciso di rimandare a settimana prossima le scelte per la sua squadra di governo a Bruxelles. Il motivo sarebbe legato non solo al cambio all'ultimo minuto del nome del commissario della Slovenia ma anche a un disaccordo tra i suoi alleati sulla scelta di affidare a Raffaele Fitto una delle cinque vicepresidenze esecutive, si parla di Economia e Pnrr. Uno scontro aperto con Pse, Renew e Verdi che va risolto entro pochi giorni. Ma intanto, in favore del ministro italiano di FdI, si schiera il leader del Ppe, Manfred: "Noi appoggiamo Fitto, l'Italia merita di avere un ruolo di peso in Europa". Proprio in seguito a queste dichiarazioni, sarebbe nato - in base a quanto riporta La Repubblica - un accordo proprio tra