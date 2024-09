Nel pacchetto di sigarette aveva 16 grammi tra cocaina e hashish

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Fermato in auto in un parcheggio di via Langhirano, un 20enne italiano è stato trovato in possesso di undiall’interno del quale erano occultati 13die 3 di, quest’ultima suddivisa in 5 piccole confezioni in nylon di colore giallo. Stupefacente