Naturale luminoso e semplice il nuovo trend #scandigirl celebra la bellezza del Grande Nord con pochi tocchi di make up

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con oltre 334,5 milioni di visualizzazioni su TikTok, ilper l’autunno-inverno 2024 prende ispirazione dalle ragazze scandinave e dai loro look easy chic. Lo “Scandi Girlup”, così si chiama in Rete, è caratterizzato da una pelle leggermente dorata, blush nei toni del rosa e labbra glossy. Ecco come ricreare la tendenza.