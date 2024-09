MTV Video Music Awards 2024 cosa sappiamo | dove vederli gli orari le nomination e chi salirà sul palco

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Questa notte alle 02.00 (ora italiana), presso la UBS Arena di Elmont, New York, si terranno gli MTV VMAs. Sulartisti di grande calibro come Katy Perry, Eminem, Taylor Swift ma anche l’italiana Vic De Angelis. L’edizione, condotta da Megan Thee Stallion, verrà trasmessa in Italia su MTV, canale 131 di Sky, e in streaming su NOW, su MTV(canale 132 e 704 di Sky) e su Pluto TV sul canale VH1+Legends.