Morata punta Inter-Milan e non solo | step in allenamento

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Alvaroè in netta ripresa dall’infortunio ea tutta dritta per, ma non. Dopo il lavoro personalizzato di ieri, lo spagnolo ha fatto unoulteriore nell’odierno. RECUPERO IN CORSO – Dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori prima della sosta per le nazionali, Alvarocontinua a recuperare ea tutta dritta per il derby. L’attaccante, dopo aver svolto ancorapersonalizzato nella giornata di ieri, è tornato oggi a lavorare in gruppo insieme ai compagni di squadra. Ma nonper il derby, in programma fra 11 giorni. Bensì anche per la prossima giornata di campionato, quando ildi Paulo Fonseca affronterà il Venezia a San Siro. E lo spagnolo ha intenzione di esserci, così come per il debutto in UEFA Champions League contro il Liverpool.