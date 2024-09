Mo | Unrwa ‘a Gaza 530 000 bambini vaccinati contro la polio’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024), 11 set. (Adnkronos) – Sono circa 530.000 iche hanno ricevuto il vaccinola poliomielite in tutta la Striscia di. Lo rende noto l’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi (), aggiungendo che la campagna di vaccinazione è attualmente in corso nel nord di. L'articolo Mo:, ‘a530.000laCalcioWeb.