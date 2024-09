Milan Fonseca TRABALLA dopo le ultime notizie | QUESTO profilo ha dato DISPONIBILITÀ ai rossoneri

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ilpotrebbe cambiare le carte in tavola per quanto riguarda il ruolo dell’allenatore cona rischio Se il precampionato è anmolto bene, le prime gare ufficiali deisono state tutt’altro che memorabile con la vittoria in campionato che deve ancora arrivaretre giornate. Secondo quanto raccontato da Nicolò Schira a Telelombardia, Paulo