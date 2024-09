Milan ansia Bennacer Morata può recuperare

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – C’èin merito alle condizioni di. Il centrocampista algerino è alle prese con un infortunio al polpaccio e nelle prossime ore sarà sottoposto a nuovi esami diagnostici. Un infortunio che potrebbe tenerlo lontano dal terreno di gioco per diversi mesi, anche più del previsto. Nelle scorse ore il centrocampista rossonero è stato fotografato all’aeroporto ad Algeri in sedia a rotelle. Una immagine che conferma la gravità dell’infortunio rimediato dall’ex Empoli, il quale potrebbe dover restare fuori almeno fino al mese di dicembre, in attesa dei nuovi esami strumentali ai quali sarà sottoposto nelle prossime ore. Intanto Fonseca prepara il match in programma sabato sera contro il Venezia.