Medici italiani tra più anziani Europa

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 20.14 Isono i piùd'e nel 2025 si raggiungerà il picco dei pensionamenti. Secondo dati Istat,negli ultimi 20 anni gli over 65 sono aumentati di oltre 3 milioni e allo stesso tempo nel 2021 in Italia il 55% deiaveva almeno 55 anni, contro 44,5% in Francia, 44,1% in Germania e 32,7% in Spagna. In vista di un ricambio generazionale,serve formazione per nuove leve, dice la Società italiana geriatria ospedale e territorio, per una crescente domanda di assistenza dovuta a popolazione più vecchia