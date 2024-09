Mazzocco Ieo | Benessere psicoemotivo migliora efficacia terapie

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) 'Nel percorso dopo la diagnosi improntate anche ‘il prima’ del paziente' "La malattia oncologica impatta in modo indiscutibile sulla salute mentale. Come sappiamo, corpo e mente sono interconnessi e il disagio psico-emotivo è stato definito come il sesto segno vitale. Questo significa che, nei pazienti oncologici, dobbiamo assolutamente fare uno screening e andare a rilevare