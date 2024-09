Mauricio Pochetto nuovo ct della nazionale USA con un contratto monstre | sarà il più pagato di sempre

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di mercoledì 11 settembre 2024)Pochettino è stato ufficializzatoct degli USA e guiderà laamericana nell'avventura dei Mondiali 2026. "Un vincitore seriale" lo hanno definito i vertici federali che non hanno badato a spese: biennale a 6 milioni di euro, cifra record per il ruolo di ct degli Stati Uniti. Pochettino verrà presentato venerdì 13, mentre il debutto è fissato fra un mese, il 12 ottobre, in Texas, per la sfida a Panama.