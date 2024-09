Maria Rosaria Boccia l' affondo contro Berlinguer e la replica della giornalista | Voleva prima le domande scritte

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Non c'era l'intenzione di ascoltare la verità, ma piuttosto di trasformare il tutto in un dibattito politico e in gossip". Con un post su Instagramrompe il silenzio sulla mancata partecipazione al talk di Rete 4 "È sempre Cartabianca" condotto da Bianca