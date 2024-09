Maria Rosaria Boccia e l’intervista negata a Bianca Berlinguer | Voleva fare solo gossip Così m’hanno bloccata 2 ore in camerino

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ha lasciato sbollire la rabbia, o forse s’è presa il tempo per mettere a punto l’«autodifesa» giusta. All’indomani della mancata partecipazione al programma È sempre Cartaditorna sui social per spiegare ai suoi seguaci perché si sia rifiutata di presentarsi in diretta nello studio della trasmissione comepoche ore prima aveva lei stessa annunciato in pompa magna.doveva esser divisa in due blocchi, ricostruisce su Instagram l’imprenditrice la cui liaison politico-sentimentale con Gennaro Sangiuliano ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura. «Blocco 1: In studio io eper ricostruire il caso. Blocco 2: Confronto con i giornalisti (che ho chiesto io)». Dunque, cosa non avrebbe funzionato nel tradurre questo progetto in realtà?lo spiega in un’altra story sul suo profilo.