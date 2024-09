Marco Bucci è il candidato governatore del centrodestra in Liguria | l’annuncio di Meloni Salvini e Tajani

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La nota è ufficiale e chiude tutti i retroscena relativi al nome deldelper le elezioni regionali in: sarà, attuale sindaco di Genova. Ad annunciare la scelta sono stati i leader della coalizione in un comunicato congiunto. “È la persona giusta per dare continuità alla crescita dellaportata avanti in questi anni grazie all’ottimo lavoro del” hanno scritto Giorgia, Matteo, Antonioe Maurizio Lupi.