Malore durante una consegna del gas a un' azienda muore a 60 anni

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ununa. È così che è morto ieri, 10 settembre, Lorenzo Morello, 60enne padovano di Albignasego. Come scritto da Cesare Arcolini da PadovaOggi, Lorenzo Morello è deceduto attorno alle 12 di ieri a Bussolengo.Il 60enne prestava servizio per una ditta di San Giorgio in