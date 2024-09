M5s all' attacco | Ennesimo tubo esploso per la giunta del fare è tutto normale?

Leggi tutta la notizia su genovatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "Multedo, Dinegro, via Tolemaide, corso Sardegna, corso Torino, via Isonzo, e ora anche via Macaggi, in pieno centro sul marciapiede che costeggia il Teatro della Gioventù e il Museo di Storia Naturale Doria". Così, il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle Genova Stefano Giordano sui