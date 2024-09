Lui mi ha minacciato di morte Il video dell’orrore | l’uomo investito 4 volte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Viareggio, settembre 2024 – «Ero appena salita sulla mia auto quando quelha aperto la portiera e si è preso la mia borsa. ’Lasciala o ti ammazzo’, mi ha gridato, poco prima di scappare. Che dovevo fare?». Cinzia Dal Pino, l’imprenditrice balneare viareggina di 65 anni, ha risposto così ai funzionari della Squadra Mobile che lunedì le hanno notificato il fermo giudiziario con la pesantissima accusa di omicidio volontario. «Pensavo che avesse un coltello», avrebbe aggiunto la donna. «Ma non ne abbiamo rinvenuto nessuno – osserva un inquirente –. Abbiamo setacciato tutta l’area in cui è avvenuta la scena. C’è, invece, quelsu cui non c’è da aggiungere nulla». Sempre gli agenti stanno cercando di capire se a bordo del Suv, che ha ucciso il 47enne marocchino Said Malkoun, ci fosse anche un’altra persona oltre alla balneare.