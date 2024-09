Luca Giurato il giornalista più simpatico e amato della tv

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) – Volto televisivo che ha tenuto compagnia per decenni agli italiani,è stato uno dei conduttori e giornalisti più noti nella storiaRai. Morto a 84 anni per un infarto fulminante, come ha confermato la moglie all'Adnkronos, ha avuto una lunga e ricca carriera televisiva. Nato a Roma il 23 dicembre 1939,