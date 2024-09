Lombardia lanciata LabLab | app per avvicinare studenti al mondo delle imprese

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Una nuova web app innovativa peri giovani aldel lavoro in modo più diretto Una nuova web app innovativa peri giovani aldel lavoro in modo più diretto, concreto ed efficace e rendere protagoniste le, permettendo loro - con un’autentica rivoluzione nell’orientamento - di entrare in contatto con