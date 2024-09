LIVE – Ciclismo Europei Limburgo 2024 cronometro maschile Elite | aggiornamenti in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lae gliin tempo reale dalladeglidisu strada, in corso di svolgimento in. Si assegna il titolo continentale nella prova contro il tempo di 31,2 chilometri che vedrà 29 corridori impegnati nel velocissimo tracciato da Zolder ad Hasselt. Assente il campione uscente Joshua Tarling, così come il nostro Filippo Ganna, i favori del pronostico sorridono agli svizzeri Bisseger e Kung, oltre al belga Campanaerts e al danese Bjerg. Il tutto senza dimenticare gli azzurri Affini e Cattaneo, desiderosi di confermarsi tra i migliori in Europa. Sportface.it vi racconterà la corsa in tempo reale fin dalla prima partenza, con gliinche non vi faranno perdere assolutamente nulla.