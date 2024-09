LIVE Ciclismo cronometro Europei 2024 in DIRETTA | Cattaneo ci prova per una medaglia

Leggi tutta la notizia su oasport

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla cronaca testuale della prova a cronometro maschile degli Europei di ciclismo in scena a Limburgo (Belgio). La prova contro il tempo apre questa rassegna continentale. Il campione uscente di questa specialità è il britannico Joshua Tarling, il quale però non proverà a difendere il titolo. A contendersi il trono di campione d'Europa saranno 29 atleti. I corridori si affronteranno su un percorso per specialisti: la partenza è posta a Heusden-Zolder, mentre l'arrivo è a Hasselt 31.3 km dopo. Le caratteristiche di questa prova si adattano perfettamente agli specialisti puri: la strada sarà quasi totalmente pianeggianti con alcuni tratti centrali anche leggermente favorevoli.