LIVE Bolelli Vavassori-Matos Melo Italia-Brasile Coppa Davis 2024 in DIRETTA | sfida da non sottovalutare per gli azzurri

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL PRIMO SINGOLARE DIDIDALLE 15.00 LADEL 2° SINGOLARE DIDI14:13 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del doppio di. Capitani che hanno da poco comunicato le proprie scelte. Come previsto saranno Simoneed Andreaa scendere in campo contro Rafaele Marcelo. Il doppio inizierà dopo Berrettini-Fonseca ed Arnaldi-Monteiro. Buongiorno e benvenuti nellatestuale del doppio che chiuderà il match valevole per il gruppo A ditra. I detentori del trofeo capitanati da Filippo Volandri vanno a caccia del pass per le Finals di Malaga orfani di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, ma si presentano in quel di Bologna con una formazione di tutto rispetto.