LIVE – Bolelli Vavassori-Matos Melo 7-6 6-6 fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro di doppiodi Italia-Brasile, valevole per il Gruppo A della. Si scende in campo per il terzo e ultimo match di giornata alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Dopo i due singolari, la sfida tra Italia e Brasile si chiude con l’impegno di doppio. Il ct Filippo Volandri non ha dubbi e schiera Simonee Andrea, quest’anno in coppia finalisti sia agli Australian Open che al Roland Garros. Il ct verdeoro Oncins invece si affida al veterano Marceloin coppia con Rafael. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale. I quattro in gara si daranno battaglia sul cemento dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) come 3°match a partire dalle ore 15.00.