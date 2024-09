LIVE Berrettini-Fonseca 6-1 1-2 Italia-Brasile Coppa Davis in DIRETTA | serve prima il brasiliano nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADEL 2° SINGOLARE DIDILADEL DOPPIO DIDI15-30 Gran sbracciata lungoriga di, purtroppo c’è il raro gratuito con il suo inside in preferito. Ancora 15-30! 15-15 Risposta praticamente sulla riga di rovescio stavolta. 15-0 Non risponde di rovescio. 1-2 Non risponde di rovescio. A-40 Con la. 40-40 Ace (3°). 40-A Fortunosa la risposta del romano,però commette un errore gratuito con il dritto. 40-40 Volèe in allungo buona distavolta, dopo l’attacco di dritto. 30-40 AGGANCIA, UNCINA la risposta di dritto sullo slicee ha una palla break da sfruttare! 30-30 Kick e vincente inside in