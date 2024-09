LIVE – Berrettini-Fonseca 4-1 fase a gironi Coppa Davis 2024 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Ile latestuale di, incontro di singolare di Italia-Brasile, valevole per il Gruppo A della. Torna in azzurro il tennista romano, che apre la sfida odierna contro i verdeoro sfidando il giovane talento classe ’06 in una partita ovviamente da non sottovalutare. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale.si daranno battaglia sul cemento dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) a partire dalle ore 15.00.