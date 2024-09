LIVE Arnaldi-Monteiro 7-5 6-7 2-3 Italia-Brasile 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | serve prima il brasiliano nel set decisivo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH DI MATTEO BERRETTINI LADEL DOPPIO DI2024 2-3 A quindici il. 40-15e dritto. 30-15 Servizio e benedizione. 15-15 Finalmente mette lungo un dritto! 15-0 Servizio, dritto, smorzata e difesa della rete. Perfetto il verde-oro. 2-2 IN RETEEEEEE il rovescio da sopra di. Un rovescio ha toccato! Finalmente! A-40 Gran difesa della rete di, in rete il passante di dritto di. Scambio incredibile. 40-40 Con la smorzata, in comando,. A-40 Ace (7°)! 40-40 Incoccia l’ennesima risposta di drittoe fa punto. 40-30 Servizio e chiusura di volo! 30-30 Gira lo scambio con un paio di bordate di drittoe conclude, sempre con il suo colpo. 30-15 Con il dritto il, 35° vincente.