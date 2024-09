LIVE Arnaldi-Monteiro 7-5 2-2 Italia-Brasile 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | serve prima il ligure nel 2 set

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 11 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DEL MATCH DI MATTEO BERRETTINI LADEL DOPPIO DI2024 30-30 Risponde d’incontrodi dritto e fa punto. 30-15 Servizio e dritto! 15-15vincente! 0-15 Volèe alta di rovescio sulla riga, stretta, di. Jolly. 2-2mentevincente qui. 40-15 Servizio e dritto. Immarcescibile. 30-15 Doppio fallo (2°). 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Doloroso smash in rete dell’azzurro, dopo due accelerazioni pazzesche di dritto. 2-1 Stavolta è vincente il recupero (controsmorzata) di! 40-30 Miracolo del, sbattuto fuori dal campo, gioca una smorzata incrociata cortissima! 30-30 Ingenuità diche, con tutto il campo aperto, gigioneggia, non chiude e perde il punto. 30-15vincente! 15-15 Con il lungoriga di dritto