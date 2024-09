L’ex Atalanta arrivato dopo una lunga trattativa si è presentato ieri Koopmeiners | Sognavo la Juve

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Lantus ha ufficialmenteTeunin extremisuna. L’olandese ha parlato del sogno bianconero, cullato fin da bambino, e ha usato parole al miele anche nei confronti della sua ex squadra: "Da piccolo seguivo sempre la, le mie fonti d’ispirazione sono Zidane, Pirlo e Marchisio. Quando c’è stata la possibilità di venire qui non ci ho pensato due volte. – ha detto il centrocampista – A Bergamo ho trascorso anni indimenticabili, è stato eccezionale". Il 26enne si è soffermato sulle ambizioni del club, con lo scudetto che resta l’obiettivo stagionale numero uno, e su quelle personali: "Non sono ancora stato al museo del club ma ci andrò presto, in compenso ho visitato il Museo del Cinema e mi è piaciuto molto, e ora ne voglio vedere tanti altri, a partire dal Museo Egizio".