Le verità di Boccia e Berlinguer sull' intervista mancata

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - L'imprenditrice campana Maria Rosaria, al centro delle vicende che hanno portato alle dimissioni dell'ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, risponde su Instagram alla conduttrice di 'È sempre Cartabianca', Bianca, che avrebbe dovutorla ieri in prima serata su Rete 4., replicando a sua volta alle 'stories' pubblicate stamattina da, ha affermato che l'influencer "avrebbe voluto vedere le domande in anticipo" e che, poche ore prima della prevista messa in onda dell', avrebbe parlato alla giornalista delle ipotesi che sarebbero state all'origine della suanomina al MiC, tra cui "la preoccupazione per un eventuale conflitto d'interessi" o "la pressione della moglie di Sangiuliano" e ancora "le carenze del suo curriculum o infine l'intervento di Arianna Meloni".