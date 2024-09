Le prime pagine dei quotidiani di oggi 11 settembre | la rassegna stampa

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Tra i temi di giornata maggiormente in evidenza sulledeiin edicola il veto in Ue di socialisti, liberali e verdi rispetto alla proposta italiana di nominare Fitto vicepresidente esecutivo della Commissione, con von der Leyen che ha rinviato la presentazione della propria squadra. Per la cronaca spazio ai casi di Viareggio e al ritrovamento dei corpi dei due alpinisti italiani sul Monte Bianco. Per lo sport tiene ancora banco la questione doping che riguarda Jannik Sinner