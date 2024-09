Lavori nell' ufficio postale in pieno centro storico | scatta la chiusura immediata

Leggi tutta la notizia su padovaoggi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Poste Italiane comunica che l’di via Rudena a Padova resterà chiuso da oggi, mercoledì 11 settembre, per consentire il rinnovo dell’impianto di climatizzazione.AlternativeDurante il periodo degli interventi, per tutte le operazioni postali e finanziarie compreso il ritiro