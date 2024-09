Lavori in via Po inizia la seconda fase del cantiere | viabilità e informazioni utili

Leggi tutta la notizia su torinotoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Proseguono iper il rinnovo dei binari e per il ripristino della pavimentazione in lose su via Po. Completata oggi - mercoledì 11 settembre 2024 - la tratta compresa tra piazza Vittorio Veneto e Via delle Rosine con conseguente arretramento deldi via Po fino oltre l’incrocio di