L’Archivio di Stato apre al pubblico | il programma delle visite

Leggi tutta la notizia su veneziatoday

(Di mercoledì 11 settembre 2024)didi Venezia inaugura undi aperture straordinarie, offrendo ai cittadini l’opportunità di visitare spazi solitamente inaccessibili. Un modo per rendere gli archivi di campo dei Frari un luogo più aperto e inclusivo, non solo per gli studiosi ma anche per il