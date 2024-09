L’antidoping costringe Sinner a un altro set

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Per l’Agenzia mondiale Wada il caso del numero uno al mondo del tennis non è chiuso. Richiesta nuova documentazione all’Itia, il tribunale che ha assolto l’atleta per l’uso di clostebol. Da quando arriverà serviranno 21 giorni per avere una sentenza definitiva.