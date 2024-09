La superstar non ci sta | Sono indignato

Leggi tutta la notizia su sportnews.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Durante le pause per le nazionalitante le polemiche che nascono quando i giocatori si lasciano andare con i media del proprio Paese Il weekend ha visto i campionati fermarsi per la prima sosta per le nazionali. Se in Europa sigiocate le partite valevoli per la Nations League, negli altri continenti si Questo articolo Lanon ci sta: “” è stato pubblicato prima Sportnews.eu.