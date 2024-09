La scuola italiana sperimenta i tutor di intelligenza artificiale ma vieta gli smartphone

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di mercoledì 11 settembre 2024) C’è una domanda che mi è capitato di fare quando ho incontrato studenti o studentesse di liceo negli ultimi due anni. “Ma lo usi ChatGPT per fare i compiti?”. Sì, mi hanno risposto nella maggior parte dei casi. Non solo per scrivere temi, ma anche per chiedere spiegazioni a concetti difficili o