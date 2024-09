La proposta di Giorgetti per incrementare la natalità | Meno tasse alle famiglie che fanno figli

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Nel rapporto Draghi sulla competitività Ue, apprezzato da, si esplicita che l'Europa, quindi anche l'Italia, stanno per entrare in un'epoca storica dove la crescita e lo sviluppo non potranno essere sostenuti dall'aumento della popolazione a causa dei problemi demografici L'articolo Ladiperla: “che” proviene da Il Difforme.