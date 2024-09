La lingua blu inguaia gli allevatori Moscerino uccide migliaia di pecore

Leggi tutta la notizia su laverita.info

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Colpisce gli ovini ma anche i bovini, focolai soprattutto in Sardegna e casi in Piemonte, Lombardia e Calabria. Miliardi di danni per il settore zootecnico, già piegato da aviaria e peste suina. Zero pericoli per l’uomo.