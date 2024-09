La Francia è il grande malato del commercio globale di vino Per l' Italia un semestre in chiaro-scuro

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di mercoledì 11 settembre 2024) «Il perdurare dell'incertezza economica sta influendo sulla capacità di spesa deglini». Non ci sono dubbi sulla principale causa del calo delle vendite disul mercato nazionale, nei primi sei mesi del 2024, secondo l'ultimo report firmato da Wine monitor di Nomisma (ne abbiamo parlato anche sul settimanale Tre Bicchieri del 5 settembre) Le vendite al dettaglio diindiminuiscono di quasi il 3% a volume e crescono poco meno dell'1% in valore rispetto a un anno prima, secondo le rilevazioni fatte in collaborazione con NielsenIQ. A perdere sono tutti i format distributivi ma non tutte le categorie di. I fermi e i frizzanti sono maggiormente penalizzati nel canale online ma meno nei discount. Gli spumanti, invece, crescono in tutti i comparti con maggiore percentuale nel discount, ma non nel segmento cash&carry.