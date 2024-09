La carne europea in Cina e i danni alla nostra industria auto | cosa succede nell’Ue

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) di Piercamillo Falasca Davvero in Europa preferiamo venderedi maialeanche a costo di vedere distrutta lamobilistica? Questa domanda diventa particolarmente attuale guardando la posizione del governo spagnolo di Pedro Sanchez, che si oppone ai dazi europei sullemobili elettriche cinesi. Il motivo? La paura che proteggere l’dell’non giustifichi le possibili ritorsioni economiche cinesi, in particolare sulle esportazioni spagnole. E quale prodotto spagnolo è maggiormente esportato in? Ladi maiale, con un valore impressionante di 1,2 miliardi di euro nel solo 2023. La questione, però, va ben oltre il semplice commercio. È il simbolo di un rapporto con lache si è fatto via via più complesso e ambiguo.