Kathy Bates verso il ritiro | il reboot di Matlock chiuderà la sua carriera

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’attricesembra essere arrivata al capolinea di una lunga e straordinaria, ildalle scene è di fatto oramai un dato certo. Intervistata dal New York Times, l’attrice di film iconici quali “Misery non Deve Morire” e “Titanic” ha espresso la sua intenzione di ritirarsi dalle scene dopo l’esordio in televisione di, ildella celebre serie tv andata in onda dal 1986 al 1995 sulla CBS. Tale decisione è arrivata – ha rivelato la– come conseguenza di uno spiacevole episodio avvenuto sul set di un film (non ha voluto rivelare il titolo), episodio che sembrerebbe aver segnato la sua enorme stimaun’industria cinematografica a cui lei ha dato moltissimo.